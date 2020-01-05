سقوط طائرة تجسس أمريكية غرب الأنبار العراقية

بغداد-سانا

أعلن مصدر أمني عراقي عن سقوط طائرة تجسس أمريكية غرب محافظة الأنبار العراقية.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن المصدر قوله:”إن طائرة أمريكية مسيرة سقطت أثناء تحليقها وقيامها بأعمال المراقبة في قضاء هيت غرب الأنبار” معتبرا أن خللاً فنياً تسبب بسقوط الطائرة دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان الطيران الأمريكى جدد في وقت سابق اليوم تحليقه الاستفزازى فوق العاصمة العراقية بغداد وعدد من المناطق العراقية وذلك بعد الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الأمريكيون باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني وكذلك بعد يومين من المظاهرات الحاشدة التى شهدها محيط السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على العدوان على مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار والتى دعا المتظاهرون فيها إلى إغلاق السفارة وطرد السفير الأمريكي من العراق.