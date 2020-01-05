وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير على أوتستراد دمشق حمص

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب أكثر من عشرة مساء اليوم في حادث سير بمنطقة قارة على أوتستراد دمشق حمص بريف دمشق.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لمراسلة سانا أن حادث تصادم بين ميكرو باص وسيارة شاحنة عند مفرق بلدة قارة مسار دمشق حمص أدى إلى انقلاب الباص على جانب الطريق مشيراً إلى أن الحادث أودى بحياة شخص وإصابة أحد عشر شخصاً بينهم ست نساء جرى إسعافهم إلى مشفى الباسل بمدينة دير عطية.

وأضاف المصدر أن الحادث تسبب بقطع الطريق لوقت قصير حيث عاد مجدداً إلى حالته الطبيعية مرجعاً سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وعدم الرؤية الواضحة بسبب الإنارة الخافتة والأحوال الجوية السائدة.

شهيدي عجيب