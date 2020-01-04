ظريف: نهاية الوجود الأمريكي الشرير بالمنطقة قد بدأت

طهران- سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدء النهاية للوجود الشرير للولايات المتحدة في غرب آسيا.

ولفت ظريف في تغريدة نشرها اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن الشعب العراقي رد من خلال مشاركته الواسعة في مراسم تشييع جثامين شهداء الهجمات الإرهابية الأمريكية في العراق على مزاعم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو موضحا أنه قبل 24 ساعة “زعم ذلك الوزير المهرج المتعجرف الذي يرتدي قناع الدبلوماسيين أن الشعب العراقي يرقص فرحا في المدن العراقية بعد الهجوم إلا أن العراقيين في أنحاء البلاد ردوا اليوم عليه من خلال مشاركتهم بالتشييع المهيب للشهداء.. لقد بدأت نهاية الوجود الأمريكي الشرير في المنطقة.