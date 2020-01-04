صباغ معزياً لاريجاني: الدماء الزكية الطاهرة ستزيد من إصرار الشباب والمقاومين على متابعة نهج الشهداء القادة

دمشق- سانا

بعث رئيس مجلس الشعب حموده صباغ برقية تعزية إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وكوكبة من القادة المقاومين أكد فيها إدانته واستنكاره هذا الاعتداء الأمريكي الغادر.

وقال صباغ في برقيته التي تلقت سانا نسخة منها:”إن هذه الدماء الزكية الطاهرة ستزيد من إصرار الشباب والمقاومين الشرفاء في المنطقة والعالم على متابعة نهج هؤلاء الشهداء القادة في مقاومة الاحتلال والطغيان والإرهاب وتشكل حافزاً في بذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على حقوق الشعوب ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية وحلفائها والتي تنتهك سيادة الدول وحقوق شعوبها وتسرق ثرواتها وخيراتها خدمة لمصالحها الاستعمارية ومصالح ربيبها الكيان العنصري المسموم إسرائيل”.

وعبر صباغ باسمه واسم أعضاء مجلس الشعب عن مشاركته الأخوية الصادقة وتعازيه ومواساته الحارة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني وللشعب الإيراني الشقيق وللقيادة الإيرانية وعلى رأسها سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي بهذا المصاب الأليم.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء.