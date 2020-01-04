الحشد الشعبي العراقي ينفي تعرض مقراته في الموصل لأي اعتداء أو قصف

بغداد- سانا

نفت عمليات نينوى في الحشد الشعبي العراقي تعرض مقراتها في الموصل لأي اعتداء أو قصف محذرة من وجود جهات تتعمد بث أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العمليات في بيان أصدرته مساء اليوم “من خلال المتابعة المستمرة تبين لدينا وعلى مدار يومين أن هناك جهات تتعمد بث أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام خاصة في هذا الوقت الذي يمر به العراق وتحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة خلط الأوراق ونشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة من بينها اعتقال عدد من قيادي الحشد الشعبي تلاها قصف على طريق منطقة التاجي شمالي العاصمة وقصف مقرات للحشد الشعبي في قضاء نينوى”.

ودعت خلية الإعلام الأمني وسائل الإعلام والمدونين الذين يروجون أنباء كهذه إلى أن يتحلوا بالمهنية ويبتعدوا عن هذه الأكاذيب التي تعرض السلم الأهلي للخطر.