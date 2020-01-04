محققون لا يستبعدون فرضية الإرهاب في حادث الطعن قرب باريس

باريس-سانا

أعلن محققون فرنسيون أنهم لا يستبعدون احتمال صلة الإرهاب بحادث الطعن الذي نفذه مهاجم بسكين في متنزه قرب باريس أمس وأسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين قبل أن تردي الشرطة المنفذ قتيلاً.

ونقلت رويترز عن رئيسة الادعاء لور بيكو قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم “لا يمكن استبعاد العمل الإرهابي لمجرد أن شخصاً لديه مشكلات نفسية”، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وذكر مكتب الادعاء أن المهاجم يدعى ناثان سي ولد عام 1997 في مدينة ليل شمال شرق باريس وقد عثرت السلطات بحوزته على نصوص دينية لكن لم يتوافر أي دليل على أنه تأثر بالفكر المتشدد.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت أمس مقتل شخص قرب باريس بعد أن حاول طعن عدة أشخاص.

يشار إلى أن المهاجم كان قد أودع قبل عدة أشهر في أحد المستشفيات حيث كان يتلقى علاجاً نفسياً.