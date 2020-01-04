وفاة امرأة في حادث سير على طريق المتحلق جنوب دمشق

دمشق-سانا

أدى حادث سير مساء اليوم إلى وفاة امرأة على طريق المتحلق الجنوبي على أطراف مدينة دمشق الجنوبية.

وأفاد مصدر في مرور دمشق لمندوبة سانا بأن سيارة خاصة صدمت امرأة أثناء محاولتها قطع الشارع عند العقدة المرورية التاسعة مقابل الأفران الاحتياطية على طريق المتحلق الجنوبي لافتا إلى أن السائق الذي كان يقود بسرعة زائدة لاذ بالفرار فيما المرأة 62 عاما فارقت الحياة قبل وصولها إلى مشفى دمشق.

وغالبا ما يشهد هذا الطريق حوادث سير كان آخرها في العاشر من كانون الأول الماضي والذي أودى بحياة امراة في عقدها الرابع بعد أن صدمتها سيارة عند العقدة الـ 12.

شهيدي عجيب