لاريجاني: اغتيال الشخصيات الرسمية إرهاب دولة

طهران- سانا

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليمانى ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس بإنها “إرهاب دولة”.

وقال لاريجاني:”إن الشهيدين سليماني والمهندس كانا شخصيتين رسميتين في إيران والعراق حيث أقدم الكيان الأمريكي على اغتيالهما في مطار بغداد” متسائلاً:”هل يسمى ذلك سوى إرهاب دولة”.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن إيران تزخر بالقادة الشجعان والبارزين الذين سيواصلون السير على نهج القائد سليماني.