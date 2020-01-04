روسيا تتأهل لنهائي كأس العالم لهوكي الجليد للشباب

موسكو-سانا

تأهل المنتخب الروسي إلى المباراة النهائية لكأس العالم لهوكي الجليد للشباب التي تستضيفها جمهورية التشيك بعد تغلبه على نظيره السويدي 5-4 عقب التمديد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4-4 ولجأ المنتخبان إلى وقت إضافي لكسر التعادل واستطاع المنتخب الروسي حسم المباراة لمصلحته بالهدف الذهبي.

وآخر مرة حقق المنتخب الروسي للشباب ذهبية بطولة العالم كانت عام 2011 على حساب كندا 5-3 ولم يتأهل للمباراة النهائية منذ عام 2016 فيما حقق الميدالية البرونزية في نسختي 2017 و2019.

وسيواجه المنتخب الروسي في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم منتخبي كندا وفنلندا.