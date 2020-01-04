آلاف المتظاهرين في باريس ضد تعديل أنظمة التقاعد

باريس-سانا

تظاهر آلاف الاشخاص في العاصمة الفرنسية باريس اليوم بدعوة من عدة نقابات عمالية للمطالبة بسحب مشروع حكومي لتعديل انظمة التقاعد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين ساروا في شوارع باريس خلف لافتة كتب عليها “ماكرون اسحب مشروعك.. لنحافظ على معاشات التقاعد ونحسنها”.

وفي تولوز جنوب غرب البلاد دخل عشرات من عناصر جماعة “السترات الصفراء” محطة قطار وعطل بعضهم السكة دعما لموظفي السكك المضربين قبل أن ينضموا إلى المتظاهرين في وسط المدينة.

ودخلت التحركات ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا اليوم شهرها الثاني وهي فترة غير مسبوقة فاقت مدة قياسية سابقة هي 28 يوما بين 1986 و1987 دون أن يرتسم حتى الآن حل في الأفق لهذا النزاع الاجتماعي.

وترجمت المعارضة للمشروع الحكومي منذ الـ5 من كانون الأول الماضي بإضراب يعرقل خصوصا سير القطارات في فرنسا والنقل العام بالمنطقة الباريسية.