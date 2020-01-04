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إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط قذيفة هاون وسط بغداد

2020-01-04

بغداد-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص جراء سقوط قذيفة هاون ضمن الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد فيما سقطت قذيفتي هاون ضمن المنطقة الخضراء.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني قوله إن “قذيفة هاون سقطت ضمن منطقة الجادرية ما تسبب بإصابة ثلاثة اشخاص بجروح” مشيرا إلى سقوط قذيفتي هاون أخريين “ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد” وأنه “لم يتم تسجيل إصابات لغاية الآن” جراءهما.

إلى ذلك أعلن مصدر أمني آخر من داخل قاعدة بلد الجوية الواقعة جنوب محافظة صلاح الدين وسط العراق أن القاعدة “استهدفت بصاروخين سقطا قرب بوابتها الجنوبية” مضيفا إنه “لم يعرف لغاية الآن حجم الخسائر البشرية والمادية في القاعدة”.

ولم تتوافر تفاصيل فورية عن مصدر إطلاق القذائف والصواريخ.

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