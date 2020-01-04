اللاذقية اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا يجدد دعمه لسورية بمواجهة الإرهاب
2020-01-04
صحفية تشيكية: النظام التركي يواصل دعم الإرهاب في سورية
2020-01-02
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
2019-12-31
كوبا وسورية.. علاقات صداقة ونهج ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ومواجهة الإرهاب
2019-12-31
سفير كوبا في طهران يجدد دعم بلاده لحل الأزمة في سورية سياسياً
2019-12-31
ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
2019-12-31
لافروف وظريف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
2019-12-30
محليات
الأسير المقت: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني رعاة الإرهاب العالمي
2020-01-04
القيادة المركزية لحزب البعث: اغتيال سليماني وزملائه إرهاب وانتهاك لسيادة الدول وحقوق الإنسان
2020-01-04
التعليم العالي في 2019… قرارات واستراتيجيات للارتقاء بالواقع الأكاديمي
2020-01-04
السويداء.. إنجاز مشروعات مائية بكلفة تجاوزت 3 مليارات ليرة خلال 2019
2020-01-04
مياه طرطوس: إصلاح الأعطال الطارئة جراء الأحوال الجوية السائدة
2020-01-04
القنيطرة.. مواصلة فتح الطرقات في حضر وجباثا الخشب جراء تراكم الثلوج
2020-01-04
دورة تدريبية حول الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية في المعهد العالي للقضاء
2020-01-04
رياضة
نادال يهزم باسيلاشفيلي وديوكوفيتش يتغلب على أندرسون في كأس اتحاد المحترفين للتنس
2020-01-04
بلنسية يهزم إيبار ويتقدم للمركز السادس في الدوري الإسباني
2020-01-04
فوز الكسوة على شهبا والعربي على الفتوة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2020-01-04
العربي يتعادل مع فريق محافظة حمص في دوري كرة القدم للسيدات
2020-01-04
مدرسة نادي تشرين الكروية محطة مهمة لاستقطاب المواهب وتأهيلها
2020-01-04
الوثبة يواجه الاتحاد غدا في نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال
2020-01-04
منتخب سورية الأولمبي يواصل تحضيراته في تايلاند استعدادا للنهائيات الآسيوية
2020-01-04
اقتصاد
بكلفة تجاوزت مليار ليرة دخول 58 منشأة حرفية وصناعية سوق العمل بالسويداء العام الماضي
2020-01-04
زراعة 51 ألف دونم من الحقول الإكثارية بمحصولي القمح والشعير في الحسكة
2020-01-04
توزيع الدفعة الأولى من بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين بحماة
2020-01-04
نشاط المصانع في أمريكا في كانون الأول هو الأضعف في عشر سنوات
2020-01-03
هبوط الأسهم الأوروبية
2020-01-03
تراجع البورصات العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط بعد جريمة اغتيال سليماني
2020-01-03
تراجع أسعار النحاس ومعظم المعادن الصناعية
2020-01-03
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الجيش ينفذ ضربات مدفعية وصاروخية على مواقع وتحركات الإرهابيين بريفي إدلب وحلب
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ثلوج سماكتها 15سم بريف دمشق وهطولات مطرية في محافظات عدة أغزرها 62 مم باللاذقية
الجعفري: سورية لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب في إدلب
الرئيس الأسد في برقيتين للخامنئي وروحاني بعد استشهاد سليماني: العمل الإجرامي للإدارة الأمريكية سيزيد محور المقاومة عزماً على مواصلة الوقوف في وجه سياساتها التخريبية
اللاذقية اليوم
2020-01-04
تصوير: مجد سليمان
اللاذقية اليوم
2020-01-04
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