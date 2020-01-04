جيش التحرير الفلسطيني يدين اغتيال سليماني والمهندس

دمشق-سانا

أدانت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني العدوان الإجرامي الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد من كوادر الحشد مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء تضاف إلى السجل الدموي لأمريكا الحافل بسفك دماء الأبرياء وارتكاب جرائم الحرب.

واعتبرت رئاسة الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذه الجريمة تأتي ضمن العربدة الأمريكية التي لا تعترف بحدود ولا تلتزم بقانون ولا تحترم شريعة وتواجه قوى الحق والصمود بالغدر والخيانة داعية المنظمات الدولية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في شجب واستنكار هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها كمجرمي حرب لأن جرائمهم ليست إلا دعماً للإرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري.

وأعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي فجر أمس استشهاد الفريق سليماني والمهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.

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