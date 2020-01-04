برلماني إيطالي يصف العدوان الأمريكي في العراق بالجبان والغبي

روما-سانا

وصف البرلماني الإيطالي اليساندرو دي باتيستا العدوان الأمريكي قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بأنه “جبان وغبي” داعياً إلى الحوار مع إيران.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن دي باتيستا القيادي في حركة (خمس نجوم) قوله على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إن “الغارة الأمريكية خطيرة وغبية لأن الشرق الأوسط بمثابة برميل بارود”.

ودعا دي باتيستا الحكومة الإيطالية للعمل من أجل الحوار مع إيران “التي لم تمثل قط تهديداً لإيطاليا” مشيراً إلى أنه “قبل فرض عقوبات من قبل واشنطن كانت إيران دولة أساسية بالنسبة لاقتصادنا ولأعمالنا التجارية”.

وكان الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر أمس استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.

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