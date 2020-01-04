روحاني: جريمة اغتيال سليماني دعم جديد من قبل أمريكا للإرهاب

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني تعد دعما جديدا من قبل أمريكا للإرهاب.

وقال روحاني خلال لقائه اليوم في طهران وزير خارجية مشيخة قطر إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن مطلقا البادئة بأي توتر قد يؤدي إلى زعزعة الأمن في المنطقة وإن ما أدى إلى زيادة التوتر خلال السنوات الأخيرة هو الإجراءات الأمريكية المتهورة”.

وبين روحاني أن الشهيد سليماني كان وجها عالميا في محاربة الإرهاب والجميع كانوا يعلمون مدى الدور المؤثر الذي كان يلعبه في أمن المنطقة مشيرا إلى أن الأمريكيين دشنوا مسارا جديدا خطيرا للمنطقة.

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