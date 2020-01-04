حلف الأطلسي يعلق أنشطة التدريب بالعراق بعد جريمة اغتيال سليماني

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم تعليق “أنشطة التدريب” في العراق وذلك عقب الجريمة الأمريكية باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

ونقلت رويترز عن القائم بأعمال المتحدث باسم الحلف ديلان وايت قوله “نواصل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.. مهمة الحلف مستمرة لكن أنشطة التدريب سيتم تعليقها مؤقتا”.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها منعت أي نشاط لما يسمى “قوات التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة من دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.