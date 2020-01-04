أحزاب عربية: ترامب يتصرف كزعيم لإحدى العصابات الدولية

عواصم-سانا

أدان رئيس حزب الوفاق القومي المصري محمد رفعت الجريمة الأمريكية باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وقال رفعت في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن جريمة الاغتيال هذه تعد نوعاً من الإرهاب الدولي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد دول المنطقة لافتاً إلى أن واشنطن اعتمدت سياسة الإرهاب وتجاوز القانون الدولي وتلك السياسات تستهدف تهديد أمن وسلام المنطقة وتعمل لحماية أمن الكيان الصهيوني.

من جهته استنكر البرلماني المصري السابق وعضو المكتب السياسي بالحزب الناصري محسن عطية عملية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس مؤكداً أنها جريمة دولية تستوجب معاقبة من ارتكبها.

وقال عطية في تصريح مماثل “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف كزعيم لإحدى العصابات الدولية ويتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية في سبيل تقديم الخدمات لكيان الاحتلال الصهيوني” مطالباً الشعوب الحرة في العالم بإعلان موقف موحد في مواجهة هذه السياسات الهمجية الأمريكية.

وفي صنعاء أدان نايف حيدان عضو مجلس الشورى اليمني في تصريح خاص لـ سانا اغتيال سليماني والمهندس واعتبرها “جريمة سياسية بامتياز تكشف بوضوح أن أمريكا لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية ولا تضع حساباً لسيادة الدول”.

من جهته قال عارف العامري المتحدث الإعلامي لتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان في تصريح مماثل “إننا ندين ونستنكر جريمة اغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما ونؤكد أننا سنكرس جهودنا ونوحد صفوفنا في مواجهة المشروع الغربي وسنواصل درب النضال حتى تحرير الأرض”.

الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” أوضحت في بيان لها أن هذه العملية الإجرامية تمثل اعتداء وانتهاكاً سافراً لسيادة العراق داعية كل الأحرار في الأمتين العربية والإسلامية إلى وحدة الصف في مواجهة التحديات الكبيرة المحدقة بها وعلى رأسها المخططات الأمريكية والصهيونية.

ومن جانبه حمل حزب الأمة في بيان مماثل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني مسؤولية التداعيات الخطيرة والكبيرة التي ستنتج عن هذا العدوان الأرعن.

بدوره أكد مكون “اشتراكيون ضد العدوان” في بيانه أن هذه الجريمة التي أقدمت عليها أمريكا ستكون نقطة تحول في مسار انتصار محور المقاومة وإنهاء وجود أمريكا في المنطقة.

وفي عمان اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية الأردنية المهندس جورج حدادين في تصريح لـ سانا أن الرد الحقيقي على جريمة الاستهداف الأمريكي العدواني للشهيدين سليماني والمهندس ينبغي أن يشمل طرد القوات الأمريكية من الأراضي العراقية وبناء نظام وطني متحرر سياسياً واجتماعياً.

وقال “إن مثل هذه العملية هي فعل عصابات وليست دولة وهي تدل على حجم المأزق الذي تعيشه الإدارة الأمريكية ومخططاتها”.

وكان الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر أمس استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.