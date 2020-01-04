ساحة العاصي في حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا يجدد دعمه لسورية بمواجهة الإرهاب
2020-01-04
صحفية تشيكية: النظام التركي يواصل دعم الإرهاب في سورية
2020-01-02
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
2019-12-31
كوبا وسورية.. علاقات صداقة ونهج ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ومواجهة الإرهاب
2019-12-31
سفير كوبا في طهران يجدد دعم بلاده لحل الأزمة في سورية سياسياً
2019-12-31
ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
2019-12-31
لافروف وظريف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
2019-12-30
محليات
القنيطرة.. مواصلة فتح الطرقات في حضر وجباثا الخشب جراء تراكم الثلوج
2020-01-04
دورة تدريبية حول الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية في المعهد العالي للقضاء
2020-01-04
الأسير المقت: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني رعاة الإرهاب العالمي والمقاومة خيارنا لتحرير أرضنا
2020-01-04
حمص.. إعادة افتتاح مبنى فرع الهجرة والجوازات بعد إعادة تأهيله من الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب
2020-01-04
ارتفاع مخازين السدود باللاذقية جراء الهطلات المطرية الغزيرة
2020-01-04
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى ظهر اليوم
2020-01-04
الجو غائم ماطر وهطلات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 متر
2020-01-04
رياضة
العربي يتعادل مع فريق محافظة حمص في دوري كرة القدم للسيدات
2020-01-04
مدرسة نادي تشرين الكروية محطة مهمة لاستقطاب المواهب وتأهيلها
2020-01-04
الوثبة يواجه الاتحاد غدا في نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال
2020-01-04
منتخب سورية الأولمبي يواصل تحضيراته في تايلاند استعدادا للنهائيات الآسيوية
2020-01-04
إشبيلية يتعادل مع بيلباو في الدوري الإسباني بكرة القدم
2020-01-04
الثعلة ثانياً في دوري السويداء بكرة القدم ويتأهل للتجمع النهائي
2020-01-03
شابوفالوف يهزم تيتيباس في كأس اتحاد المحترفين
2020-01-03
اقتصاد
زراعة 51 ألف دونم من الحقول الإكثارية بمحصولي القمح والشعير في الحسكة
2020-01-04
توزيع الدفعة الأولى من بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين المكتتبين بحماة
2020-01-04
نشاط المصانع في أمريكا في كانون الأول هو الأضعف في عشر سنوات
2020-01-03
هبوط الأسهم الأوروبية
2020-01-03
تراجع البورصات العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط بعد جريمة اغتيال سليماني
2020-01-03
تراجع أسعار النحاس ومعظم المعادن الصناعية
2020-01-03
تجارب ناجحة لإكثار نبات الزعفران في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء
2020-01-02
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ساحة العاصي في حماة
2020-01-04
تصوير: إبراهيم عجاج
حماة اليوم
2020-01-04
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