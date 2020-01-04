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ظريف ولافروف يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية والدولية

2020-01-04

طهران-سانا

بحث وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف هاتفياً اليوم التطورات الإقليمية والدولية إثر اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن وزير الخارجية الروسي قدم خلال الاتصال الهاتفي المواساة والعزاء للحكومة والشعب الإيراني باستشهاد سليماني.

وكان ظريف بحث في اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية الصين وانغ يي وطاجيكستان سراج الدين مهر الدين وتركيا مولود جاويش أوغلو آخر التطورات الإقليمية والدولية وخاصة بعد عملية اغتيال سليماني إضافة إلى العلاقات الثنائية.

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