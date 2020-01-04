القنيطرة.. مواصلة فتح الطرقات في حضر وجباثا الخشب جراء تراكم الثلوج

القنيطرة-سانا

تواصل آليات مديريات الزراعة والخدمات الفنية وفرع الطرق والجسور وفوج الإطفاء بالقنيطرة ومجلس بلدتي حضر وجباثا الخشب فتح الطرقات الرئيسية المؤدية إلى قرى وبلدات ريف المحافظة الشمالي جراء تراكم الثلوج.

وأوضح رئيس قسم الجاهزية في المحافظة العقيد فراس سمارة في تصريح لمراسل سانا أنه تم فتح الطرقات المؤدية إلى بلدتي حضر وجباثا الخشب والقرى والمزارع التابعة لهما إضافة إلى مواصلة أعمال فتح عدد من الطرقات الجبلية وذلك منذ ساعات الصباح بهدف تسهيل حركة المرور ووصول الخبز والمواد التموينية والمحروقات لتلبية احتياجات المواطنين.

بدوره أشار علي ركاب رئيس مجلس بلدة حضر إلى أن الآليات تمكنت من فتح معظم الطرق الرئيسية في البلدة ومزارع القنيف والعودة وسحيتا لافتا إلى أن سماكة الثلوج في هذه المناطق تراوحت بين 10-15 سم.