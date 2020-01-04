مسؤول صيني:بكين قلقة بشدة إزاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط

بكين-سانا

أعرب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيه تشي عن قلق بلاده الشديد إزاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط وذلك على خلفية قيام الولايات المتحدة بعملية اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن يانغ قوله اليوم خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن “الصين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية وتدعو إلى حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور”.

وطالب يانغ الولايات المتحدة بضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار بأقصى سرعة ممكنة لتخفيف حدة التوترات.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي في العراق أعلن فجر أمس استشهاد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.

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