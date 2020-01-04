إلغاء اتفاقية التعاون الأمني بين النظام التركي وحكومة طرابلس

بنغازي-سانا

ألغى البرلمان الليبي المنعقد في جلسة طارئة اليوم ببنغازي شرق البلاد اتفاقية التعاون الأمني بين النظام التركي وحكومة الوفاق في طرابلس.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبي عن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله “إن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي” موضحاً أن “القرار قضى باعتبار الاتفاقية وكأنها لم تكن”.

وشمل قرار المجلس إلغاء جميع المذكرات التي وقعتها أو توقعها حكومة الوفاق ما لم تصدق عليها السلطة التشريعية.

وفي سياق متصل صوت المجلس بالإجماع على “إحالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزيري الخارجية والداخلية بهذه الحكومة وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى”.

وكان برلمان النظام التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم فوض أول من أمس رئيسه رجب طيب أردوغان بإرسال أسلحة وقوات عسكرية إلى ليبيا.

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