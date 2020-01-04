سيناتور أمريكي سابق يصف اغتيال سليماني بـ(مأساة كبيرة)

واشنطن-سانا

وصف السيناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني جراء عدوان امريكي بالصواريخ بأنه “مأساة كبيرة” مشيراً إلى أن سليماني كان أحد المشاركين في هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي والتصدي لإرهابيي تنظيم “القاعدة”.

وفي تصريح خاص لموقع روسيا اليوم قال بلاك السيناتور السابق عن ولاية فيرجينيا الأمريكية إن جريمة اغتيال سليماني يمكن أن تعني “حرباً عدوانية جديدة وهذه المرة ضد الشعب الإيراني” معرباً عن قلقه من أن الولايات المتحدة لا تخوض حرباً ضد الإرهاب بل أصبحت تتحول بشكل من الإشكال إلى الإرهاب بعينه.

ودعا بلاك الإدارة الأمريكية إلى الابتعاد عن شبح حرب جديدة تلوح في الأفق مؤكداً في الوقت نفسه أن “الأمريكيين متعبون من الحرب وليس لهم أو للجنود الأمريكيين أي صوت يمكنه إيقافها، كما أن إيران لم تكن أبداً عدواً للولايات المتحدة”.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر أمس استشهاد سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد فيما توعد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي برد قاس على جريمة الاغتيال.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency