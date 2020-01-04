حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة حتى ظهر اليوم

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة ما عدا طريقي “خان أرنبة-حضر” بالقنيطرة وأم الطيور الفرعي المؤدي إلى شاطئ البحر باللاذقية جراء الأحوال الجوية السائدة في البلاد حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وأوضحت الإدارة في نشرتها اليوم أن كافة الطرق في محافظة القنيطرة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب فيما طريق “خان أرنبة-حضر” غير سالك بسبب تساقط الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية أشارت الإدارة إلى أن كافة الطرق سالكة ما عدا طريق أم الطيور الفرعي المؤدي إلى شاطئ البحر غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيار التربة أسفل الطريق مقابل شاليهات شاهين.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد جاهزية سياراتهم قبل السفر وخاصة المكابح وماسحات الزجاج والأنوار الخاصة بالضباب وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق وفي الأنفاق والجسور والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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