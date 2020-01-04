مدربون: فترة توقف دوري كرة القدم فرصة لإعادة تحضير الفرق بشكل أفضل

اللاذقية-سانا

تعد فترة توقف الدوري الممتاز بكرة القدم حاليا لمشاركة منتخبنا الأولمبي بالنهائيات الآسيوية في تايلاند فرصة جيدة للفرق المحلية للتحضير بشكل أفضل وتصحيح أخطاء لاعبيها قبل استئنافه.

مدرب تشرين ماهر بحري قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن الفريق بدأ برنامجا تحضيريا مكثفا يتضمن حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية إضافة إلى إجراء مباراتين وديتين خلال الفترة القليلة القادمة للحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعبين” مبينا أن الفريق يعاني في هذه الفترة من غياب مجموعة من اللاعبين المؤثرين لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي في استحقاقه الخارجي الحالي وهو ما يعيق تنفيذ خطة التدريب بشكل جيد.

وأشار بحري إلى أنه رغم غياب بعض اللاعبين إلا أن توقف الدوري فرصة مفيدة من أجل تنفيذ خطة الإعداد والتحضير بشكل جيد للمراحل القادمة والمباريات المتبقية من مرحلة الذهاب.

مدرب جبلة سامر بستنلي أوضح أن التركيز حاليا خلال تحضيرات فريقه يتم على رفع الجوانب التكتيكية والبدنية لإعداد الفريق بشكل أفضل للمباريات القادمة مبينا في الوقت ذاته أن ختام هذه التحضيرات ستكون بإجراء مباراة ودية مع رجال النبك.

ولفت مدرب حطين حسين عفش إلى أن فترة التوقف مفيدة لوضع برنامج تحضيري جديد للفريق يهدف إلى تحسين وضعه في المراحل القادمة عبر تحقيق النتائج الإيجابية التي تبقي الفريق ضمن دائرة المنافسة.