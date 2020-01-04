الوثبة يواجه الاتحاد غدا في نهائي كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال

دمشق-سانا

تشهد صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مواجهة قوية تجمع الوثبة مع الاتحاد غدا عند الساعة السادسة مساء في المباراة النهائية لبطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال.

طريق الفريقين إلى النهائي لم يكن سهلا ففي الدور نصف النهائي لعب كل منهما ثلاث مواجهات لكون نظام البطولة يشترط للتأهل للمباراة النهائية الفوز بمباراتي الذهاب والإياب حيث تبادلت الفرق الفوز في نصف النهائي لذلك تم اللجوء إلى مباراتين فاصلتين لتحديد المتأهل.

ففي الجولة الفاصلة تأهل الاتحاد إلى النهائي بفوزه على الجلاء بنتيجة 81-75 نقطة في المباراة التي جمعتهما بحلب وكان الاتحاد فاز على الجلاء في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 112-109 نقاط فيما فاز الجلاء على الاتحاد بلقاء الإياب بنتيجة 82-80 نقطة.

بدوره تأهل الوثبة بفوزه على الوحدة بنتيجة 77-70 نقطة في مباراتهما بدمشق وكان الوثبة فاز على الوحدة بنتيجة 71-67 نقطة في إياب نصف النهائي علما أن الوحدة فاز على الوثبة ذهابا بنتيجة 61-54 نقطة.

وكان فريق الجيش توج بلقب البطولة في الموسم الماضي بعد فوزه على الوثبة بنتيجة 81-59 نقطة في المباراة النهائية.