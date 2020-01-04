آلاف العراقيين يشاركون في مراسم تشييع سليماني والمهندس

بغداد-سانا

احتشد آلاف العراقيين اليوم في العاصمة بغداد للمشاركة في بدء مراسم تشييع جثماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس اللذين استشهدا جراء عدوان أمريكي بالصواريخ فجر أمس.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن آلاف العراقيين تجمعوا في موكب حاشد لتشييع سليماني والمهندس في حي الكاظمية ببغداد مرددين عبارات تندد بالعدوان الأمريكي الذي استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي توعد برد قاس على جريمة اغتيال سليماني التي أثارت إدانات دولية واسعة فيما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “أن على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين”.