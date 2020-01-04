روحاني: سليماني كان شخصية سياسية واستراتيجية لا نظير لها

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني كان شخصية سياسية واستراتيجية لا نظير لها.

وأوضح روحاني خلال زيارة منزل الشهيد سليماني أن الفراغ الذي تركه سليماني لا يمكن ملؤه بسهولة مبينا أن جهوده وتضحياته كانت على مدار الساعة وخدماته كانت بهدف الحفاظ على الأمن في البلاد والمنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي فجر أمس استشهاد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.