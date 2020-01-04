الجو غائم ماطر وهطلات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 متر

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 متر والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة يوم غد أدنى من معدلاتها بشكل عام وتضعف الفعالية الجوية بدءا من ساعات بعد الظهر مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على المناطق الشرقية والمرتفعات الساحلية ويحذر من تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية والجليد على المرتفعات الجبلية العالية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …