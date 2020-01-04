ثلوج سماكتها 15 بريف دمشق وهطولات مطرية في محافظات عدة أغزرها 62 مم باللاذقية

دمشق-سانا

شهدت بعض المناطق في المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت أغزرها 62 مم في مطار الباسل باللاذقية فيما كانت الهطولات ثلجية في بلدات بريف دمشق أغزرها 15 سم في عرنة.

ووفق نشرة مديرية الأرصاد الجوية الصباحية فقد بلغت سماكة الثلوج 15 سم في عرنة و4 سم في سرغايا و3 سم في حينة.

وحول كمية الهطولات المطرية وفقا لنشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تم تسجيل 5ر1 مم في دمشق/المزة و6ر28 مم في حضر بالقنيطرة.

وفي ريف دمشق بلغت كمية الأمطار 18 مم في الحرمون و8 مم في عسال الورد و6 في قطنا و5ر3 في التل.

وفي حمص سجلت 35 مم في شين و7 مم في قلعة الحصن والعريضة وتل دو و6 مم في الناصرة و5 مم في مرمريتا.

وفي حماة بلغت الأمطار 11 مم في شطحة و 10 مم في عين حلاقيم و9 مم في الرصافة و8 مم في وادي العيون و7 مم في مصياف والسعن وعين الكروم والكريم و3ر4 مم في الحميري و4 مم في السقيلبية و3 مم في كل من ربعو وحر بنفسه وأفاميا.

وفي طرطوس توزعت الأمطار بين 24 مم في كسب و23 مم في بانياس و22 مم في الشيخ بدر و3ر22 مم في طرطوس و18 مم في القدموس و16 في حمام واصل و5ر7 مم في مشتى الحلو و5ر6 مم في صافيتا و3 مم في الصفصافة.

وفي اللاذقية سجلت أعلى كمية هطول بلغت 3ر62 مم في مطار الباسل و49 مم بالقرداحة و39 مم في بوقا و35 مم في البهلولية والقطيلبية و4ر32 مم في اللاذقية و31 مم في المزيرعة و وادي قنديل و25 مم في الحفة و24 مم في كسب و9 مم في صلنفة.

وفي حلب بلغت الأمطار 30 مم في عين العرب الشمالية و24 مم في الباب و13 مم في السفيرة و12 مم في جديدة خابور و7 مم في السبخة و6 مم في بئر محيسن واعزاز و5 مم في حلب/المطار وعين عيسى والكرامة وجرابلس و3 مم في تل أبيض و5ر3 مم في الرقة.

وفي الحسكة سجلت الهطولات المطرية 16 مم في مبروكة و3 مم في الحسكة وتل بيدر و1ر5 مم في تل تمر و5ر3 مم في ام مدفع والشدادة أما في دير الزور فسجلت 8ر7 مم في التبني.