ثلوج قرية حرفا بريف دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا يجدد دعمه لسورية بمواجهة الإرهاب
2020-01-04
صحفية تشيكية: النظام التركي يواصل دعم الإرهاب في سورية
2020-01-02
برلماني تركي: أردوغان يواصل سياسات التصعيد والعداء في المنطقة
2019-12-31
كوبا وسورية.. علاقات صداقة ونهج ثابت يقوم على احترام سيادة الدول ومواجهة الإرهاب
2019-12-31
سفير كوبا في طهران يجدد دعم بلاده لحل الأزمة في سورية سياسياً
2019-12-31
ضابط تركي متقاعد: سياسات أردوغان حيال سورية وليبيا خطيرة
2019-12-31
لافروف وظريف: ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية بشكل نهائي
2019-12-30
محليات
الجو غائم ماطر وهطلات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 متر
2020-01-04
ثلوج سماكتها 15 بريف دمشق وهطولات مطرية في محافظات عدة أغزرها 62 مم باللاذقية
2020-01-04
متحف شهبا… حكايات لأساطير قديمة ضمن لوحات فسيفسائية غاية في الجمال والدقة
2020-01-03
الإعلام السوري… كوادر ومؤسسات لا تعرف التوقف أو الانقطاع حتى في أيام العطل
2020-01-02
عمال كهرباء دمشق وريفها: جاهزية تامة خلال أيام العطل والأعياد لإصلاح الأعطال وتلبية شكاوى المواطنين- فيديو
2020-01-02
الشرطة في خدمة الشعب.. شعار يجسده عناصر شرطة المرور في جميع الظروف- فيديو
2020-01-02
معالجة انهيارات في التربة على طريق الشلفاطية ودبا بريف اللاذقية
2020-01-02
رياضة
إشبيلية يتعادل مع بيلباو في الدوري الإسباني بكرة القدم
2020-01-04
الثعلة ثانياً في دوري السويداء بكرة القدم ويتأهل للتجمع النهائي
2020-01-03
شابوفالوف يهزم تيتيباس في كأس اتحاد المحترفين
2020-01-03
الاتحاد والوثبة يتأهلان إلى نهائي كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2020-01-02
تشيمبرز يغيب عن الملاعب عدة أشهر بعد جراحة في الركبة
2020-01-02
ليستر يتغلب على نيوكاسل في الدوري الانكليزي
2020-01-01
برايتون يتعادل مع تشيلسي بمقصية الإيراني جهانبخش
2020-01-01
اقتصاد
نشاط المصانع في أمريكا في كانون الأول هو الأضعف في عشر سنوات
2020-01-03
هبوط الأسهم الأوروبية
2020-01-03
تراجع البورصات العالمية وارتفاع كبير في أسعار النفط بعد جريمة اغتيال سليماني
2020-01-03
تراجع أسعار النحاس ومعظم المعادن الصناعية
2020-01-03
تجارب ناجحة لإكثار نبات الزعفران في مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء
2020-01-02
محلج العاصي يبدأ توريد البذور الصناعية إلى شركة زيوت حماة
2020-01-02
الإنتاج الصناعي البريطاني يتراجع بأسرع وتيرة منذ 2012
2020-01-02
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الشريط الأخباري
آلاف العراقيين يشاركون في مراسم تشييع سليماني والمهندس
روحاني: سليماني كان شخصية سياسية واستراتيجية لا نظير لها
ثلوج سماكتها 15 بريف دمشق وهطولات مطرية في محافظات عدة أغزرها 62 مم باللاذقية
الجعفري: سورية لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب في إدلب
الرئيس الأسد في برقيتين للخامنئي وروحاني بعد استشهاد سليماني: العمل الإجرامي للإدارة الأمريكية سيزيد محور المقاومة عزماً على مواصلة الوقوف في وجه سياساتها التخريبية
سورية تدين العدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد سليماني والمهندس: يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية
طهران: أمريكا ستدفع ضريبة غالية باغتيالها سليماني وعلى المجرمين أن يترقبوا انتقاماً قاسياً
موسكو: اغتيال سليماني خطوة متهورة ستؤدى إلى عواقب خطيرة على الأمن الدولي بأكمله
صالح يدين العدوان الأمريكي ويحذر من تداعياته.. الجيش العراقي: انتهاك صارخ للسيادة الوطنية
استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء قاسم سليماني في عدوان أمريكي على محيط مطار بغداد
ثلوج قرية حرفا بريف دمشق
2020-01-04
تصوير.. نضال أسعد
ثلوج قرية حرفا بريف دمشق
2020-01-04
Zeina
سابق
كوساتشيف: اغتيال سليماني يمثل عملية تدمير لنظام القانون الدولي
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ثلوج سماكتها 15 بريف دمشق وهطولات مطرية في محافظات عدة أغزرها 62 مم باللاذقية
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