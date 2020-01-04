4 كانون الثاني 1493 – المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.

دمشق-سانا

1493 – المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.

1717 – التوقيع على الحلف الثلاثي بين هولندا وفرنسا وإنكلترا.

1896 – ولاية يوتا تصبح الولاية ال45 من الولايات المتحدة.

1941 – اندلاع معركة البردية في طبرق بليبيا بين الجيشين البريطاني والإيطالي.

1948 – الإعلان عن استقلال بورما.

2007 – مجلس النواب الأمريكي ينتخب نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب المهم في تاريخ الولايات المتحدة.

2010 – افتتاح برج دبي رسميا كي يكون أعلى برج بالعالم.

2015 – علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.

من مواليد هذا اليوم

1809 – لويس بريل.. مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين.

1945 – ريتشارد شروك.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.

من وفيات هذا اليوم

1941 – هنري برجسون.. فيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1927.

1961 – إرفين شرودنغر.. عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.