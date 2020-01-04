4 كانون الثاني 1493 – المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.

دمشق-سانا
1493 – المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.
1717 – التوقيع على الحلف الثلاثي بين هولندا وفرنسا وإنكلترا.
1896 – ولاية يوتا تصبح الولاية ال45 من الولايات المتحدة.
1941 – اندلاع معركة البردية في طبرق بليبيا بين الجيشين البريطاني والإيطالي.
1948 – الإعلان عن استقلال بورما.
2007 – مجلس النواب الأمريكي ينتخب نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب المهم في تاريخ الولايات المتحدة.
2010 – افتتاح برج دبي رسميا كي يكون أعلى برج بالعالم.
2015 – علماء آثار يعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصرية فرعونية تدعى خنتكاوس الثالثة.
من مواليد هذا اليوم
1809 – لويس بريل.. مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين.
1945 – ريتشارد شروك.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.
من وفيات هذا اليوم
1941 – هنري برجسون.. فيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1927.
1961 – إرفين شرودنغر.. عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.