إشبيلية يتعادل مع بيلباو في الدوري الإسباني بكرة القدم

مدريد-سانا

أهدر إشبيلية فرصة للتساوي في النقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني بكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع ضيفه أتليتيك بيلباو.

تقدم بيلباو الفريق القادم من اقليم الباسك في الدقيقة 15 لكن إشبيلية أدرك التعادل في الدقيقة 60 بهدف بنيران صديقة من اوناي نونيز مدافع بيلباو الذي حاول اعتراض تمريرة عرضية من لوكاس اوكامبوس لكنه حولها بالخطأ في شباكه.

واستمر إشبيلية في المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 19 مباراة متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد الذي يحل ضيفا على خيتافي في وقت لاحق اليوم وبأربع نقاط عن برشلونة المتصدر الذي سيلعب مع اسبانيول.