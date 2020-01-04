فنزويلا تدين العدوان الأمريكي الذي أدى لاغتيال سليماني والمهندس

كاراكاس- سانا

أدانت الحكومة الفنزويلية العدوان الأمريكي في العراق والذي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقالت الخارجية الفنزويلية في بيان لها إن هذا العدوان يشكل “عملاً يثير التوترات في المنطقة ويعتبر خرقاً للقانون الدولي” معبرة عن تعازيها وتضامنها مع الشعبين والحكومتين العراقية والإيرانية.

ودعت الحكومة الفنزويلية إلى احترام القانون الدولي مطالبة جميع الجهات الفاعلة المعنية بالمساهمة في الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط.