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الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في العاصمة طرابلس

2020-01-04

طرابلس- سانا

أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي فجر اليوم عن إسقاط طائرة تركية مسيرة في سماء العاصمة طرابلس.

ونقلت سبوتنيك عن شعبة الإعلام الحربي قولها في بيان عبر صفحتها على تويتر أن “منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة تركية مسيرة في سماء جنوب العاصمة”.

من جهته أكد مصدر عسكري فضل عدم ذكر اسمه أن “وحدات الجيش الليبي أسقطت طائرة مسيرة بالعاصمة طرابلس منذ قليل”.

وكان الجيش الليبي أعلن أمس الأول عن إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب العاصمة طرابلس.

ويمضي نظام رجب طيب أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.

 

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