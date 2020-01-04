خمسة شهداء في عدوان أمريكي جديد استهدف الحشد الشعبي العراقي

بغداد- سانا

استشهد خمسة من قوات الحشد الشعبي العراقي وجرح عدد آخر في عدوان أمريكي جديد استهدف قوات الحشد شمال بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ‏عدوانا جوياً أمريكياً استهدف رتلاً لقوات الحشد الشعبي ‏بمنطقة التاجي ‏شمال بغداد ما أدى لاستشهاد خمسة من عناصره.

إلى ذلك أكد الحشد الشعبي في بيان له أن العدوان الأمريكي الجديد استهدف رتلاً للحشد شمال بغداد.

وكان الحشد الشعبي العراقي أعلن فجر أمس استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.