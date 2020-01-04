كوبا تدين بشدة العدوان الأمريكي الذي أدى لاغتيال سليماني والمهندس

هافانا- سانا

أدانت وزارة الخارجية الكوبية بشدة العدوان الأمريكي في العراق والذي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس مؤكدة أن هذا العمل يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وسيادة العراق.

وقال وزير الخارجية الكوبي في تغريدة له على موقع “تويتر”: إنه يدين “عمليات القتل الانتقائي التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية” محذراً من عواقب وأبعاد هذا العمل على السلام والاستقرار الدوليين.

من جهتها قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي أنيانسي رودريغيز كاميغو في تصريح لها إن “هذه الأعمال العدوانية أحادية الجانب وغير المبررة من قبل الولايات المتحدة تمثل تصعيداً خطيراً في منطقة الشرق الأوسط ومن شأنها أن تؤدي إلى نشوب صراع ذي أبعاد كبيرة مع خسائر لا حصر لها في الأرواح البشرية وعواقب على السلام والاستقرار العالميين”.