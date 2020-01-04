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عــاجــل وكالة الأنباء العراقية : خمسة شهداء في عدوان أمريكي جديد يستهدف قوات الحشد الشعبي العراقي شمال بغداد .

شاطئ برج إسلام في اللاذقية

2020-01-04

تصوير:وسيم خير بك

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وكالة الأنباء العراقية : خمسة شهداء في عدوان أمريكي جديد يستهدف قوات الحشد الشعبي العراقي شمال بغداد .

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