نصوص من شعر الشطرين تميزها العاطفة في مجموعة “سفر الشام”

دمشق-سانا

سفر الشام مجموعة شعرية للشاعر أنس الحجار تقتصر على شعر الشطرين الذي تميزه العاطفة الصادقة وقوة التركيب الشعري والالتزام بالأسس البنائية للشعر الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

في المجموعة تتميز عند الحجار نصوص الشعر الوطنية نظراً للحالة النفسية الانتمائية التي دفعته لكتابة نصوص كقوله في قصيدة “دمشق” “أبكيك شعراً والدموع محابر.. والشوق من قلبي إليك يهاجر بردى وحسنك كأس خمر مترع.. والنبض في ليل الصبابة ساهر”.

وفي النصوص حالات وجدانية تنبع من الذات الشاعرة التي ترصد انطواء الشاعر في بعض الأحيان على نفسه ليقول في قصيدة “متخاصمان”: “متخاصمان مشاعري ولساني.. وبليلتي يبكي علي هواني وهن يعربد والسرير يلوكني.. حمى تصوغ البرد من هذياني”.

وفي النصوص رؤى شعرية تعبر عن معايشة الشاعر للواقع عبر اطلاعه على الماضي والحاضر ورؤيته للمستقبل فيقول في قصيدة “رياء”: “نعش السنين على الدقائق يحمل.. والأمس ينعى ذكره المستقبل بسماتنا الصفراء وجه مهرج.. ودموعنا دور الحزين تمثل”

المجموعة الشعرية الصادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب تقع في 119

صفحة من القطع المتوسط.. حاز مؤلفها مراكز مختلفة في مسابقات شعرية متعددة ومتنوعة.

محمد خالد الخضر