مسرحية للأطفال ونشاطات منوعة بثقافي حمص

حمص- سانا

استضافت خشبة مسرح دار الثقافة بحمص عرض مسرح الدمى “الأمنيات” إضافة إلى سلسلة من العروض والفقرات الموجهة للأطفال.

العرض الذي جاء ضمن فعاليات وانشطة مديرية ثقافة حمص قسم الأطفال بمناسبة العطلة الانتصافية قدمته فرقة هابي ماجيك حيث أوضح مخرج العرض سعيد طوقتلي لـ سانا أنه يحكي عن أمنيات الأطفال والحظ والعمل وكيفية تحقيق الرغبات.

وبين طوقتلي أن العرض يستهدف شريحة واسعة من الأطفال بدءا من عمر ثلاث سنوات وحتى 12 عاما ويدعوهم للحفاظ على النظافة والسلامة العامة بالابتعاد عن مسببات الخطر كالتيار الكهربائي وغيرها من خلال شخصيتين جسدهما الممثلين” عبد الرحمن كربجها وحسن شيخ الزور”.

بدوره قال رضوان غنطاوي مدير الفرقة أن العرض تضمن إضافة إلى مسرح الدمى فقرات ترفيهية للأطفال “رقصات جماعية وألعاب خفة .. ومسابقات” مشيراً إلى أن العرض ككل يسعى إلى نشر الفرح بقلوب الأطفال ورسم البسمة على وجوههم خلال العطلة الانتصافية.

وعبر عدد من الأطفال في ختام العرض عن سعادتهم بما قدمته الفرقة والشخصيات الكرتونية والرقصات الممتعة.

لارا أحمد