إيران تستنكر موقف الحكومة الألمانية من العدوان الأمريكي في العراق

طهران- سانا

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة موقف الحكومة الألمانية من العدوان الأمريكي الإرهابي الأخير في العراق والذي أدى إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله اليوم:”إن التصريحات الألمانية تكشف مدى بعد برلين عن حقائق المنطقة وتجعل هذا البلد في طريق يتناغم مع الإرهاب الحكومي الأمريكي”.

وأضاف موسوي:”إن إيران تعتبر مواقف ألمانيا في دعم الإجراءات الأمريكية العدائية والأحادية والمتعارضة مع القوانين الدولية نوعا من المشاركة في هذه الإجراءات” مذكرا برلين بالدور البارز للشهيد الفريق سليماني في مكافحة إرهاب تنظيم داعش الذي كان بقاؤه سيعرض أرواح الكثير من الأبرياء حتى في أوروبا للخطر.

وكانت أولريك ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية حاولت في وقت سابق اليوم تبرير العدوان الأمريكي في العراق.