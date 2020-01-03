مجلس الأمن الوطني العراقي يدين جريمة اغتيال المهندس وسليماني

بغداد-سانا

أدان مجلس الأمن الوطني العراقي العدوان الأمريكي الذي أدى إلى اغتيال الشهيدين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

وقال بيان للمجلس تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن المجلس عقد اجتماعاً مساء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي وبحث تطورات الأوضاع والقضايا الأمنية في البلاد بعد الاعتداء الذي ادى لاستشهاد عدد من الشخصيات القيادية.

وأكد المجلس إدانته “انتهاك سيادة العراق ورفضه هذا الاعتداء وما يمثله من خروج عن دور وشروط تواجد القوات الامريكية” مشيراً إلى دعمه دعوة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من أجل تنظيم وتوحيد الموقف الرسمي العراقي واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامة وأمن وسيادة العراق.