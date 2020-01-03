اتحاد المحامين العرب يدين التدخل العسكري التركي في ليبيا

القاهرة- سانا

أدان المكتب الدائم الطارئ لاتحاد المحامين العرب المنعقد في القاهرة بشدة اليوم تفويض البرلمان التركي نظام رجب طيب أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال الاتحاد في بيان له:”إن التفويض يأتي ضمن التحركات التركية المريبة في المنطقة العربية والتي بدأت باحتلال مناطق في شمال سورية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي المتواطئ” مؤكدا أن “أي تواجد عسكري تركي في ليبيا يعتبر احتلالاً لأراض عربية لتزيد الفتنة وتنتصر لحفنة تبحث عن تقسيم ليبيا وتهديد جوارها العربي في مصر والجزائر”.

وطالب المكتب الدائم المنظمات الدولية والعربية الرسمية والشعبية بالتدخل السريع لوقف أي عدوان تركي محتمل على الأراضي الليبية والحفاظ على وحدة التراب الوطني لليبيا وحماية ثروات الليبيين من النهب.