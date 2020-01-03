واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم أن الولايات المتحدة سترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط وذلك بعد عدوانها الإجرامي باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدى المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة بصدد نشر ما يصل إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة لتعزيز أمن المواقع الأمريكية.

وكان قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد على الخامنئي توعد برد قاس على جريمة اغتيال الفريق سليماني إثر العدوان الجوي للقوات الأمريكية في بغداد فيما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على المجرمين أن يترقبوا انتقاماً قاسياً في الوقت والمكان المناسبين.