ظريف لغوتيريس: استشهاد سليماني سيترك آثاراً وتبعات تتحمل عواقبها الإدارة الأمريكية

طهران- سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري سيترك آثاراً وتبعات لا يمكن لأحد احتواءها وأن جميع عواقبها ستتحملها الإدارة الأمريكية الإرهابية.

وشدد ظريف خلال اتصال هاتفي اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الطابع الإرهابي للعدوان الأمريكي الذي قاد إلى استشهاد سليماني وقال إنه “نظراً إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الشهيد سليماني في أوساط شعوب المنطقة وبسبب دوره في محاربة الجماعات الإرهابية فإن العدوان سيترك أثاراً وتبعات لا يمكن لأحد احتواءها وأن النظام الأمريكي الإرهابي مسؤول عن جميع عواقبها”.

بدوره أعرب غوتيريس عن قلقه من هذا الإجراء الأمريكي مؤكداً أنه يقود إلى تصاعد التوتر في المنطقة.