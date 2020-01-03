باكستان: اغتيال سليماني والمهندس انتهاك لسيادة العراق

كراتشي-سانا

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي تعد انتهاكا لسيادة العراق وتهدد السلام في المنطقة.

وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم أوردته وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن “الظروف الجارية جراء ذلك تهدد السلام والأمن في المنطقة” موضحة أن “احترام السيادة ووحدة الأراضي من المبادئ الرئيسة لميثاق الأمم المتحدة التي ينبغي احترامها من قبل جميع البلدان”.

ودعا البيان إلى ضرورة الحد من القيام بخطوات أحادية الجانب بهدف خفض التوترات في الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي العراق أعلن فجر اليوم استشهاد الفريق سليماني والمهندس جراء عدوان أمريكي بالصواريخ استهدف سيارتهما بعد خروجهما من مطار بغداد.