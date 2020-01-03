الجعفري: سورية لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب في إدلب

نيويورك –سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في تصريحات للصحفيين عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن أن سورية لن تتخلى عن حقها وواجبها في القضاء على آخر بؤر الإرهاب في إدلب.

وقال الجعفري إن بعض أعضاء مجلس الأمن فشلوا في مكافحة الإرهاب ودول الاتحاد الأوروبي تتعامل بشكل غير مسؤول مع ملف الإرهابيين الأجانب، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل نقل النظام التركي إرهابيين من إدلب إلى ليبيا للمشاركة في المعارك الدائرة هناك.

وأضاف إن النظام التركي يواصل التملص من التزاماته في سوتشي وأستانا عبر دعمه التنظيمات الإرهابية في ادلب.

وقال الجعفري: كان من الأفضل لمن دعا لعقد جلسة مجلس الأمن أن يتعامل بشكل مسؤول مع الوضع الخطر في إدلب وأن يتعاون مع الدولة السورية للقضاء على الإرهاب هناك.

وأكد الجعفري أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية يجب أن يلتزم بسيادتها ووحدة أراضيها ولم يعد هناك مبرر لإرسال المساعدات عبر الحدود.

وأشار إلى أن دولاً دعت لاجتماع مجلس الأمن وهي تحتل أجزاء من الأراضي السورية تفرض إجراءات اقتصادية قسرية على شعبها وتواصل دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب وتنهب نفط سورية.

يتبع…