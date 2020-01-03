تجمع إسناد: جريمة اغتيال سليماني ستزيد محور المقاومة قوة وتماسكا

عمان-سانا

أدان تجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سورية المقاومة “إسناد” جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس مشيرا إلى أن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة تماسكا وعزيمة وثباتا.

وأكد التجمع في بيان أن هذه الجريمة النكراء جاءت انتقاما من دور الشهيدين في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي إثر فشل الوكلاء التكفيريين في تنفيذ المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة الأمر الذي يقتضي توحيد ورص صفوف قوى المقاومة.

وقال البيان “إن عملية الاغتيال استباحة صارخة لأمن وطننا العربي القومي وفضح للحكام العرب المتواطئين الذين لم يقوموا بواجبهم في تحصين جبهات البلدان العربية بل هيؤوا المناخات المناسبة للاعتداءات الصهيوأمريكية المتتالية والمستمرة”.

وأعرب البيان عن الثقة المطلقة بأن المستقبل القريب يحمل في طياته نصراً مؤزرا لقوى التحرير ومحور المقاومة ويعجل بهزيمة المشروع الصهيوأمريكي.