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معالجة تكهف على طريق في ريف اللاذقية وإعادة فتحه أمام حركة السير

2020-01-03

اللاذقية-سانا

أعادت محافظة اللاذقية فتح الطريق عند تقاطع قريتي جبريون الدامات مع قناة الري الرئيسية لسد 16 تشرين في ريف اللاذقية أمام حركة السير بعد معالجة تكهف في الطريق نجم عن الأمطار الغزيرة.

وأوضح مدير الموارد المائية المهندس نبيل حسن لمراسل سانا أن التكهف أحدث فجوة على الطريق يوم أمس ما استدعى إغلاقه وعملت كوادر وآليات المديرية على الفور على وضع معالجة للتكهف باستخدام نحو 70 مترا مكعبا من الكتل الحجرية والردم وصب كمية 30 مترا مكعبا بيتون بالتعاون مع فرع الشركة العامة للطرق والجسور مشيرا إلى أنه تمت إعادة فتح الطريق اليوم من جديد بعد إغلاق الفجوة.

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