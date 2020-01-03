مظاهرة شعبية حاشدة بالأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال

عمان-سانا

شهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم مظاهرة شعبية حاشدة تطالب بإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بعنوان “غاز العدو احتلال”.

وطالب المشاركون في المظاهرة التي نظمتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز بإلغاء اتفاقية الغاز وإسقاطها مؤكدين أن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذها “خيانة”.

من جانبه أكد أمين عام الحملة الدكتور هشام البستاني في كلمة في ختام المظاهرة أن الحملة ستستمر حتى إسقاط الاتفاقية ومحاسبة من ورطوا الأردن بالتوقيع عليها.

وكانت فعاليات نقابية وشعبية أردنية طالبت بإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيونى الموقعة عام 2016 والمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيونى مشددة على رفضها كل الاتفاقيات الموقعة معه.